На бульварах в центре Москвы открылись выставки об истории Дня Победы

На Чистопрудном, Гоголевском и Тверском бульварах Москвы открылись уличные выставки, посвящённые истории Дня Победы. Они будут работать до 31 мая.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В экспозиции «Москва победная» столичного Главархива и Департамента труда и социальной защиты представлены истории ветеранов, фотографии праздничной столицы 1945 года, вырезки из газет.

Среди ветеранов, поделившихся своими историями для проекта, — участники обороны Москвы и битвы на Курской дуге, Парада Победы 24 июня 1945 года, работники заводов, а также те, кто во время войны учился в школе.

Ранее сайт Newinform сообщал, что на Балтийском флоте продолжают подготовку к параду Победы.