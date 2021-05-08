На бульварах в центре Москвы открылись выставки об истории Дня Победы

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На Чистопрудном, Гоголевском и Тверском бульварах Москвы открылись уличные выставки, посвящённые истории Дня Победы. Они будут работать до 31 мая.
На бульварах в центре Москвы открылись выставки об истории Дня Победы
  • Народные гуляния на улице Горького. 1945 год / © Г. Корабельникова, Главархив Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В экспозиции «Москва победная» столичного Главархива и Департамента труда и социальной защиты представлены истории ветеранов, фотографии праздничной столицы 1945 года, вырезки из газет.

Среди ветеранов, поделившихся своими историями для проекта, — участники обороны Москвы и битвы на Курской дуге, Парада Победы 24 июня 1945 года, работники заводов, а также те, кто во время войны учился в школе.

Ранее сайт Newinform сообщал, что на Балтийском флоте продолжают подготовку к параду Победы.

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