На бульварах в центре Москвы открылись выставки об истории Дня Победы
- Народные гуляния на улице Горького. 1945 год / © Г. Корабельникова, Главархив Москвы
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
В экспозиции «Москва победная» столичного Главархива и Департамента труда и социальной защиты представлены истории ветеранов, фотографии праздничной столицы 1945 года, вырезки из газет.
Среди ветеранов, поделившихся своими историями для проекта, — участники обороны Москвы и битвы на Курской дуге, Парада Победы 24 июня 1945 года, работники заводов, а также те, кто во время войны учился в школе.
Ранее сайт Newinform сообщал, что на Балтийском флоте продолжают подготовку к параду Победы.