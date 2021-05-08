Гендиректор «Севмаша» рассказал подробности об атомной подлодке «Казань»

Гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко рассказал подробности об атомной подлодке «Казань».

«Напомню, что атомный подводный крейсер «Казань» — головная АПЛ серии «Ясень-М». Это наукоёмкий и технически более сложный корабль, чем подлодки третьего поколения и даже ракетоносец базового проекта «Ясень» — уже переданный флоту крейсер «Северодвинск», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в строительстве АПЛ было задействовано более 100 организаций со всей страны.

Как отметил Будниченко, в проект внедрён ряд новых перспективных решений.

«К примеру, использование шумопоглощающего резинового покрытия. Оно изготовлено из нового состава, что снижает уровень подводной заметности, а значит, и вероятность обнаружения противником», — пояснил он.

Будниченко также сказал, что АПЛ «Казань» способна выполнять различные боевые задачи, а подводные крейсеры проекта «Ясень-М» в целом — это корабли, за которыми дальнейшее развитие подводного флота.

Ранее сообщалось, что атомная подлодка «Казань» принята в состав ВМФ России.