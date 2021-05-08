Попова поручила изучить пищевые добавки с содержанием диоксида титана

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова поручила научно-исследовательским организациям провести более детальное изучение пищевых добавок с содержанием диоксида титана. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что «поручение дано в связи с публикацией на сайте Европейского агентства по продовольственной безопасности (EFSA) об опасениях о генотоксичности искусственного красителя Е171 (диоксид титана), применяемого в пищевой промышленности».

В ведомстве рассказали, что «российские специалисты оценят возможные риски и необходимость гармонизации российских нормативных актов с европейским законодательством».

Также сообщается, что в 2019 году в России проводилась токсиколого-гигиеническая оценка диоксида титана в составе пищевой добавки Е171, «возможные риски установлены только для диоксида титана в наноформе».

В ведомстве пояснили, что «в целях минимизации рисков при регистрации Е171 оценивался гранулометрический состав диоксида титана в части исключения наличия наночастиц».

В мае 2020 года Роскачество опубликовало список пищевых добавок, имеющих буквенный код Е, которые могут нанести вред здоровью и запрещены к ввозу и реализации в России.