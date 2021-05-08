Дело об обрушении моста под Оренбургом передано в главный аппарат СК

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Уголовное дело по факту обрушения пролёта моста через реку Салмыш в Октябрьском районе Оренбургской области во время ремонта передано в центральный аппарат Следственного комитета, сообщили в пресс-службе СК России.
Дело об обрушении моста под Оренбургом передано в главный аппарат СК
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«Учитывая широкий резонанс происшествия, а также в целях полного и всестороннего расследования уголовного дела глава ведомства (Александр Бастрыкин. — RT) поручил передать уголовное дело для дальнейшего расследования в производство следователей Главного следственного управления СК России», — говорится в пресс-релизе.

7 мая рабочие пострадали при разрушении моста в Оренбургской области во время проведения работ по разборке его конструкций.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

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