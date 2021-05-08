Во Владивостоке прокомментировали ситуацию с заменой флагов ко Дню Победы

В администрации Владивостока прокомментировали ситуацию с заменой флагов, которые вывесили в центре города к 9 Мая.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города, ряд местных жителей усмотрели в вывешенных флагах с изображением ордена Отечественной войны на фоне красно-белых лучей сходство со стягом ВМС Японии.

Позднее флаговые консоли заменили на российский триколор.

«В отношении ответственных лиц управления культуры города будут приняты соответствующие меры реагирования», — сообщили в администрации.

Агентство сообщает, что контракт по установке флаговых консолей был заключён с подрядчиком, который не выполнил условия.

«Согласно каталогу оформления улиц, рекомендованному к использованию в работе оргкомитетом «Победа», в качестве одного из вариантов для флаговых консолей может использоваться изображение ордена Отечественной войны на фоне из расходящихся красных лент. При этом пространство между полосами остаётся пустым. Однако исполнитель работ изготовил флаги на бело-красном фоне», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в акватории Амурского залива во Владивостоке 8 мая стартует массовый заплыв на открытой воде в преддверии Дня Победы.