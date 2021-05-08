Во Владивостоке в честь Дня Победы пройдёт массовый заплыв
- Reuters
Как сообщает «Парламентская газета», его организуют в акватории Спортивной гавани.
Отмечается, что заплыв состоится при поддержке администрации города и Федерации подводного спорта Приморского края.
Ожидается, что температура воды будет +8 °С, поэтому участникам будет можно использовать специальное водное снаряжение: ласты, маску, дыхательную трубку, гидрокостюм, очки, перчатки.
Традиционный массовый заплыв во Владивостоке проходит регулярно.