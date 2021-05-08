В Крыму назвали оскорбительным призыв США «вернуть территорию Украине»

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RT
Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов прокомментировал призыв США «вернуть полуостров Украине». Как пишет РИА Новости, такая публикация появилась на странице американского посольства в Facebook.
В Крыму назвали оскорбительным призыв США «вернуть территорию Украине»
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

«Своим требованием вернуть территорию Крыма Украине Госдеп США нанёс оскорбление не только хозяевам древней земли Тавриды, самостоятельно принявшим решение, где им жить и кем им быть, но и всем народам мира, боровшимся за свой суверенитет и самоопределение», — сказал агентству Мурадов.

По его словам, Крым — это не территория, а прежде всего народ, который имеет «2500-летний опыт государственности», «в отличие от молодых американских ковбоев».

Мурадов также отметил, что подобные призывы США вызывают желание ответно посоветовать Вашингтону «вернуть захваченные мексиканские территории Мексике, Русскую Америку — России, а восставшие когда-то против Британии западные американские штаты — английской короне».

«Тогда можно будет давать советы другим народам. А моих коллег — американских дипломатов — приглашаю приехать в Крым поучить его историю», — заключил он.

В марте российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Крым навсегда останется с Россией и Западу во главе с США это не изменить.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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