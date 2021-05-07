В результате ДТП в Татарстане погибли четыре человека

В результате столкновения двух легковых автомобилей в Татарстане погибли четыре человека. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Отмечается, что водитель автомобиля Nissan не справился с управлением, зацепил боковой отбойник моста и выехал на полосу встречного движения. После этого легковой автомобиль столкнулся с Kia Rio и загорелся.

«В результате ДТП погибли водитель Nissan, пассажиры Kia — женщина и двое несовершеннолетних детей, а водитель с различными травмами госпитализирован», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее стало известно, что в результате ДТП в Ишимском районе Тюменской области один человек погиб и ещё трое пострадали.