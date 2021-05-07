Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с приложения «Улица Героев»

Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием снять ограничение доступа к приложению «Улица Героев».

Как сообщается на сайте ведомства, ранее приложение, принадлежащее ГТРК «Саратов», было удалено из Google Play. Оно содержит биографии героев Великой Отечественной войны, чьими именами названы улицы в разных городах России. Приложение призвано сохранить и передать поколениям память о победителях.

«Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять ограничение доступа к приложению «Улица Героев»... в письме Роскомнадзора отмечается, что подобные действия администрации Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», — отметили в ведомстве.

Подчёркивается, что Роскомнадзор требует не только проинформировать о снятии ограничений, но и пояснить причины их введения.

Ранее сообщалось, что американские корпорации Google и Facebook могут быть оштрафованы ещё на 20 млн рублей каждая за отказ удалить запрещённую информацию по требованию Роскомнадзора.