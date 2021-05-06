Сбербанк повысит ставки по ипотеке

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Сбербанк с 7 мая повысит на 0,4 процентного пункта ставку по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке.
Сбербанк повысит ставки по ипотеке
  • globallookpress.com

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на кол-центр кредитной организации.

Сотрудник кол-центра заявил, что «если приобретение строящегося жилья или приобретение готового жилья, то повышаются ставки на 0,4 процентного пункта».

Таким образом, как сообщает агентство, минимальная базовая ставка ипотеки на покупку квартиры в новостройке станет 8%, на вторичном рынке — 8,1%.

В Сбербанке сообщили, что «с 7 мая меняются условия по ряду ипотечных продуктов».

«Обращаем внимание, что для клиентов, уже получивших одобрение по заявке на оформление ипотеки по ранее действующей ставке, ставка остаётся прежней и фиксируется на весь срок одобрения — 90 дней после положительного решения банка», — пояснили в Сбербанке.

Ранее директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с Inforeactor дал рекомендации по оформлению ипотеки.

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