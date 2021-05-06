Песков опроверг данные о работе Петрова и Боширова в администрации президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после появившихся сообщений про работу Александра Петрова и Руслана Боширова в Кремле заявил, что ему ничего не известно про то, чтобы они работали в администрации президента.

«Нет, честно говоря, я такой информацией не располагаю. Но в целом в Кремле работать невозможно. Кремль — это историческое здание, наследие ЮНЕСКО. В нём располагается резиденция президента России и подразделение администрации президента», — сказал он РИА Новости.

По словам Пескова, ему также неизвестно о том, чтобы эти люди работали в администрации президента. Он сомневается в достоверности этих данных, так как в соответствующей структуре нет отделов, занимающихся спортивным питанием.

«Мне также неизвестно, что они могут работать в администрации президента. Не думаю, в администрации нет подразделения, которое занимается спортивным питанием», — добавил он.

Как уточняет агентство, ранее Петров и Боширов говорили, что работают в фитнес-индустрии, а точнее — в сфере спортивного питания.