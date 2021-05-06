В Дагестане восстановили нарушенное из-за аварии электроснабжение

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В ПАО «Россети Северный Кавказ» сообщили, что специалисты восстановили нарушенное сильным дождём и ветром энергоснабжение в Дагестане.
В Дагестане восстановили нарушенное из-за аварии электроснабжение
  • Reuters

Как отметили в компании, проблема была устранена к 15:00 мск 5 мая.

«Дежурные энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» к 15:00 мск устранили технологические нарушения, спровоцированные сильным дождём и ветром на энергообъектах в Дагестане. В некоторых горных районах причиной отключения стал мокрый снег. Электроснабжение пострадавших от стихии районов полностью восстановлено», — говорится в заявлении.

Энергетики продолжают мониторинг метеоусловий и в особом режиме работы готовы оперативно реагировать на возникновение нештатных ситуаций.

Ранее сообщалось, что более 16 тыс. домов в Дагестане остались без электричества из-за аварии

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