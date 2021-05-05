Около 80 тысяч человек в Дагестане остались без света из-за аварии

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Более 16 тыс. домов в Дагестане осталось без электричества из-за аварии, под отключение подпали почти 80 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Около 80 тысяч человек в Дагестане остались без света из-за аварии
  • globallookpress.com

По данным ведомства, частичное аварийное отключение электроэнергии произошло в 12 муниципальных образованиях. В 07:00 ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» ввело особый режим работы.

«Под отключение подпадают итого: 12 муниципальных округов, 54 населённых пункта, 79 821 человек, 24 098 детей, 16 381 дом, 120 социально значимых объектов», — говорится в сообщении.

Ранее в Минэнерго рассказали, что аварийность российских электросетей с начала текущего года выросла на 4,2% по сравнению с прошлым годом.

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