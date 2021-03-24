В Минэнерго рассказали о показателях аварийности электросетей в России

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Аварийность российских электросетей с начала текущего года выросла на 4,2% по сравнению с прошлым годом.
В Минэнерго рассказали о показателях аварийности электросетей в России
  • РИА Новости

«Повышение показателя связано с погодными условиями», — цитирует РИА Новости замминистра энергетики Евгения Грабчака.

По его словам, Министерство энергетики работает с крупными компаниями и просит их брать на себя обязательства в случае непогоды помогать мелким территориальным сетевым организациям (ТСО) восстанавливать энергоснабжение потребителей.

Замминистра добавил, что в 2020 году на ремонтные программы электросетевой инфраструктуры высокого класса напряжения компании направили около 10 млрд рублей.

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