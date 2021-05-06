В России за сутки проведено более 220 тысяч тестов на коронавирус

В России за сутки проведена 221 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«За последние сутки проведена 221 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 6 мая остаются 503 560 человек», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале.

Отмечается, что всего в России проведено свыше 130,6 млн тестов на коронавирус.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в Москве.