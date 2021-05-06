Женщина и двое детей погибли при пожаре в Саратовской области

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Женщина и двое её детей погибли в результате возгорания в частном доме в Саратовской области.
Женщина и двое детей погибли при пожаре в Саратовской области
  • © РИА Новости

Об этом говорится на сайте регионального отделения прокуратуры.

«6 мая в одном из домов по улице Фосфоритная посёлка Красный Текстильщик произошло возгорание одноэтажного частного дома. В результате пожара погибла 31-летняя женщина и две девочки, 11 и трёх лет», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что по факту происшествия проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате пожара в квартире в Староватутинском проезде в Москве.

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