МиГ-31 сопроводил самолёт-разведчик ВВС США над Чукотским морем
«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота», — приводит ТАСС сообщение.
Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Чукотского моря.
В апреле сообщалось, что российский истребитель МиГ-31 перехватил самолёты США и Норвегии над Баренцевым морем.