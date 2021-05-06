МиГ-31 сопроводил самолёт-разведчик ВВС США над Чукотским морем

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Российский истребитель МиГ-31 поднимался на перехват приближающегося к государственной границе стратегического самолёта-разведчика RC-135 ВВС США в акватории Чукотского моря, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота», — приводит ТАСС сообщение.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Чукотского моря.

В апреле сообщалось, что российский истребитель МиГ-31 перехватил самолёты США и Норвегии над Баренцевым морем.

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