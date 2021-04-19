Российский МиГ-31 перехватил самолёты США и Норвегии над Баренцевым морем

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Российский истребитель МиГ-31 перехватил самолёты США и Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) Минобороны России.
Российский МиГ-31 перехватил самолёты США и Норвегии над Баренцевым морем
  • © РИА Новости

Отмечается, что российские радары обнаружили две воздушные цели, приближавшиеся к государственной границе России.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», — приводит РИА Новости сообщение.

Экипаж истребителя опознал летательные аппараты как самолёт базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США и самолёт базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии.

В НЦУО уточнили, что МиГ-31 сопроводил воздушные цели над акваторией Баренцева моря, нарушения госграницы не допущено.

Ранее стало известно, что МиГ-31 перехватил над Тихим океаном приближавшийся к границам России стратегический разведывательный самолёт RC-135 ВВС США.

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