Минобороны представило новый мультимедийный раздел в рамках проекта «Без срока давности»

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Минобороны России в рамках проекта «Без срока давности» представило новый мультимедийный раздел «Освобождение Польши: помнить, нельзя забыть!»
Минобороны представило новый мультимедийный раздел в рамках проекта «Без срока давности»
  • РИА Новости
  • © Владимир Баранов

Как сообщили в ведомстве, архивные материалы рассказывают о боях Красной Армии по освобождению Польши от немецко-фашистских оккупантов, о массовом героизме советских солдат и офицеров.

«В октябре 2017 года в Польше вступил в силу закон о декоммунизации, под прикрытием которого практически по всей территории страны началось стирание исторической памяти — демонтаж памятников воинам-освободителям Красной Армии, освободившим польский народ от «коричневой чумы» — немецко-фашистской оккупации. Только за прошедшие несколько лет на территории страны было демонтировано более десяти памятников и мемориалов, возведённых в честь павших за свободу и независимость Польши солдат и офицеров Красной Армии. В их числе братские захоронения советских воинов в польских городах Вроцлав, Лодзь и Равич», — говорится в сообщении.

В Минобороны рассказали, что «пробиваться к Победе Красной Армии приходилось с тяжелейшими боями буквально за каждый километр освобождённой польской земли».

Отмечается, что в опубликованной в разделе справке о потерях личного состава в частях 1-го Украинского фронта указано, что «только за один месяц непрерывных боев в течение января 1945 года войска фронта потеряли убитыми более 18 тыс. человек».

Также в разделе размещены уникальные документы, рассказывающие об экономическом положении освобождённой Польши, о помощи, которую войска Красной Армии оказывали польским административным органам на освобождённых территориях страны и об отношениях между польским и немецким населением в западных польских районах.

«Из представленного краткого обзора экономики правобережной Польши, составленного в ноябре 1944 года, следует, что немецкими фашистами во время оккупации этих районов грабёж населения был поставлен на поток. К примеру, с 1938 года поголовье крупного рогатого скота в Люблинском и Варшавском воеводствах уменьшилось в среднем более чем вдвое, поголовье свиней — более чем на 90%», — рассказали в ведомстве.

Ранее Минобороны России в рамках проекта «Без срока давности» представило мультимедийный раздел «Решающая и завершающая...».

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