Минобороны анонсировало церемонию приёма подлодки «Казань» в состав ВМФ

В Северодвинске 7 мая на предприятии «Севмаш» состоится торжественная церемония приёма в состав ВМФ атомного подводного крейсера (АПК) четвёртого поколения «Казань» проекта «Ясень-М».

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

«7 мая 2021 года в городе Северодвинске на предприятии «Севмаш» под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова состоится торжественная церемония приёма в состав ВМФ атомного подводного крейсера (АПК) четвёртого поколения «Казань» проекта «Ясень-М», — говорится в сообщении.

В декабре сообщалось, что подлодка «Казань» проекта «Ясень-М» в рамках госиспытаний осуществила стрельбу по морской цели в Белом море.