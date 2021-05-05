Минобороны анонсировало церемонию приёма подлодки «Казань» в состав ВМФ

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В Северодвинске 7 мая на предприятии «Севмаш» состоится торжественная церемония приёма в состав ВМФ атомного подводного крейсера (АПК) четвёртого поколения «Казань» проекта «Ясень-М».
Минобороны анонсировало церемонию приёма подлодки «Казань» в состав ВМФ
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Об этом сообщается на сайте Минобороны.

«7 мая 2021 года в городе Северодвинске на предприятии «Севмаш» под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова состоится торжественная церемония приёма в состав ВМФ атомного подводного крейсера (АПК) четвёртого поколения «Казань» проекта «Ясень-М», — говорится в сообщении.

В декабре сообщалось, что подлодка «Казань» проекта «Ясень-М» в рамках госиспытаний осуществила стрельбу по морской цели в Белом море.

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