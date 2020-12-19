Атомная подлодка «Казань» выполнила стрельбы в Белом море

Новейшая атомная подлодка «Казань» проекта «Ясень-М» в рамках госиспытаний осуществила стрельбу по морской цели в Белом море.

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Об этом информирует пресс-служба Северного флота. «Головной корабль проекта «Ясень-М» — атомный подводный ракетный крейсер «Казань» — успешно выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Оникс» по морской цели», — цитирует пресс-службу ТАСС. Уточняется, что стрельба проводилась из полигонов боевой подготовки Северного флота в акватории Белого моря в рамках очередного этапа госиспытаний. В ходе стрельбы морская мишень была успешно поражена. В ноябре подлодка «Казань» поразила «Калибром» цель за тысячу километров.