Атомная подлодка «Казань» выполнила стрельбы в Белом море
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Об этом информирует пресс-служба Северного флота.
«Головной корабль проекта «Ясень-М» — атомный подводный ракетный крейсер «Казань» — успешно выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Оникс» по морской цели», — цитирует пресс-службу ТАСС.
Уточняется, что стрельба проводилась из полигонов боевой подготовки Северного флота в акватории Белого моря в рамках очередного этапа госиспытаний.
В ходе стрельбы морская мишень была успешно поражена.
В ноябре подлодка «Казань» поразила «Калибром» цель за тысячу километров.