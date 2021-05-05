СК завёл дело после травмирования детей при падении решётки лоджии
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что согласно данным следствия, «в дневное время 5 мая 2021 года в г. Сарапуле произошло падение металлической конструкции лоджии первого этажа многоквартирного дома на двух мальчиков в возрасте девяти и десяти лет в результате её раскачивания детьми».
«Пострадавшие дети с травмами госпитализированы», — говорится в сообщении.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
В начале апреля сообщалось, что в Самарской области в городе Сызрани обрушился балкон жилой квартиры трёхэтажного многоквартирного дома.