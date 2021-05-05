СК завёл дело после травмирования детей при падении решётки лоджии

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Сарапульским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
СК завёл дело после травмирования детей при падении решётки лоджии
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что согласно данным следствия, «в дневное время 5 мая 2021 года в г. Сарапуле произошло падение металлической конструкции лоджии первого этажа многоквартирного дома на двух мальчиков в возрасте девяти и десяти лет в результате её раскачивания детьми».

«Пострадавшие дети с травмами госпитализированы», — говорится в сообщении.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

В начале апреля сообщалось, что в Самарской области в городе Сызрани обрушился балкон жилой квартиры трёхэтажного многоквартирного дома.

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