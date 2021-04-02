В жилом доме в Сызрани обрушился балкон

В Самарской области в городе Сызрани обрушился балкон жилой квартиры трёхэтажного многоквартирного дома. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Отмечается, что «во время происшествия на балконе находилась женщина 1958 года рождения, которая упала на балкон второго этажа и получила телесные повреждения».

«В настоящее время женщина остаётся в больнице, где ей оказывается медицинская помощь. По данному факту следственным отделом по городу Сызрань следственного управления Следственного комитета России по Самарской области начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате обрушения балкона в жилом доме в городе Балабаново Калужской области.