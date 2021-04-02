В жилом доме в Сызрани обрушился балкон

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В Самарской области в городе Сызрани обрушился балкон жилой квартиры трёхэтажного многоквартирного дома. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
В жилом доме в Сызрани обрушился балкон
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Отмечается, что «во время происшествия на балконе находилась женщина 1958 года рождения, которая упала на балкон второго этажа и получила телесные повреждения».

«В настоящее время женщина остаётся в больнице, где ей оказывается медицинская помощь. По данному факту следственным отделом по городу Сызрань следственного управления Следственного комитета России по Самарской области начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате обрушения балкона в жилом доме в городе Балабаново Калужской области.

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