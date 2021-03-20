Трое пострадали в результате обрушения балкона в Калужской области

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Три человека пострадали в результате обрушения балкона в жилом доме в городе Балабаново Калужской области, начата проверка, сообщили в региональной прокуратуре.
Трое пострадали в результате обрушения балкона в Калужской области
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«19 марта около 21:00 на улице Московской в городе Балабаново произошло обрушение балкона в многоквартирном жилом доме. По предварительной информации, в результате произошедшего пострадали три человека», — говорится в пресс-релизе.

По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. 

Как уточняет РИА Новости, обрушился балкон на втором этаже, когда на него вышли покурить три человека.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ЧП в жилом доме в подмосковных Химках, в результате которого три человека погибли и четверо пострадали.

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