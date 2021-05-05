В Москве планируют построить четыре подстанции скорой помощи до конца 2022 года
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«Москва приняла решение нарастить темпы строительства социальных объектов, при этом в ближайшие годы будет сделан упор на возведение медицинской инфраструктуры», — сказал Бочкарёв.
По его словам, к концу 2022 года должно быть введено четыре подстанции скорой помощи на 66 машиномест.
28 апреля председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в беседе с Nation News поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником.