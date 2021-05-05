В Москве планируют построить четыре подстанции скорой помощи до конца 2022 года

В ближайшие годы в Москве намерены ускорить строительство социальной инфраструктуры, особое внимание будет уделено объектам здравоохранения, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Москва приняла решение нарастить темпы строительства социальных объектов, при этом в ближайшие годы будет сделан упор на возведение медицинской инфраструктуры», — сказал Бочкарёв.

По его словам, к концу 2022 года должно быть введено четыре подстанции скорой помощи на 66 машиномест.

28 апреля председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в беседе с Nation News поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником.