Водителю микроавтобуса по делу о ДТП на Ставрополье избран домашний арест

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Суд направил под домашний арест до 30 июня 2021 года водителя микроавтобуса, который перевозил детскую баскетбольную команду и попал в ДТП на Ставрополье, что привело к гибели пятерых детей.
Водителю микроавтобуса по делу о ДТП на Ставрополье избран домашний арест
  • © ГУ МВД по Ставропольскому краю

«Отказать в ходатайстве следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста… до 30 июня 2021 года», — приводит ТАСС слова судьи.

30 апреля на Ставрополье автобус с несовершеннолетними попал в аварию, в результате которой погибли пятеро детей, ещё девять были госпитализированы. Возбуждены уголовные дела.

По данным регионального управления ГИБДД, к смертельному столкновению привело нарушение правил дорожного движения третьей машиной.

Прокуратура Волгоградской области в ходе проверки выявила грубые нарушения при перевозке детей.

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