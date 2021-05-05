Водителю микроавтобуса по делу о ДТП на Ставрополье избран домашний арест
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«Отказать в ходатайстве следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста… до 30 июня 2021 года», — приводит ТАСС слова судьи.
30 апреля на Ставрополье автобус с несовершеннолетними попал в аварию, в результате которой погибли пятеро детей, ещё девять были госпитализированы. Возбуждены уголовные дела.
По данным регионального управления ГИБДД, к смертельному столкновению привело нарушение правил дорожного движения третьей машиной.
Прокуратура Волгоградской области в ходе проверки выявила грубые нарушения при перевозке детей.