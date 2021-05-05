Водителю микроавтобуса по делу о ДТП на Ставрополье избран домашний арест

Суд направил под домашний арест до 30 июня 2021 года водителя микроавтобуса, который перевозил детскую баскетбольную команду и попал в ДТП на Ставрополье, что привело к гибели пятерых детей.

«Отказать в ходатайстве следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста… до 30 июня 2021 года», — приводит ТАСС слова судьи.

30 апреля на Ставрополье автобус с несовершеннолетними попал в аварию, в результате которой погибли пятеро детей, ещё девять были госпитализированы. Возбуждены уголовные дела.

По данным регионального управления ГИБДД, к смертельному столкновению привело нарушение правил дорожного движения третьей машиной.

Прокуратура Волгоградской области в ходе проверки выявила грубые нарушения при перевозке детей.