Прокуратура нашла грубые нарушения при перевозке детей, попавших в ДТП на Ставрополье

Прокуратура Волгоградской области в ходе проверки выявила грубые нарушения при перевозке детей, попавших в смертельное ДТП в Ставропольском крае.

«В ходе надзорной проверки выявлены грубейшие нарушения действующего законодательства при перевозке детей для участия в спортивных соревнованиях», — говорится в сообщении ведомства.

Так, установлено, что перевозка детей к месту соревнований осуществлялась на автобусе 2005 года выпуска, при этом у водителя не было путевого листа и лицензии.

Перевозка группы детей по маршруту Волгоград — Черкесск протяжённостью 675 км осуществлялась без уведомления органов Госавтоинспекции, автобус не был оборудован в установленном порядке проблесковым маячком жёлтого цвета, опознавательными знаками «Дети» и устройством для ограничения скорости движения 60 км/ч, отметили в прокуратуре.

Кроме того, при осмотре автомобиля на месте ДТП выявлены технические неисправности и условия, при наличии которых эксплуатация транспортного средства запрещена, в том числе отсутствие ремней безопасности пассажиров заднего ряда сидений.

30 апреля на Ставрополье автобус с несовершеннолетними попал в аварию, в результате которой погибли пятеро детей, ещё девять были госпитализированы. Возбуждены уголовные дела.

По данным регионального управления ГИБДД, к смертельному столкновению привело нарушение правил дорожного движения третьей машиной.