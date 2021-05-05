Репетиция авиационной части парада Победы прошла над Москвой

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Минобороны России сообщило, что парадный строй боевой авиации отрепетировал пролёт над Красной площадью в Москве.
Репетиция авиационной части парада Победы прошла над Москвой
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Как сообщает ТАСС, в авиационной тренировке приняли участие 23 вертолёта и 53 самолёта ВКС, всего 76 единиц авиационной техники.

Откроют воздушную часть парада три тяжёлых транспортных вертолёта Ми-26, за которыми пролетят экипажи транспортно-боевых вертолётов Ми-8, ударных Ми-35, Ка-52 и пилотажная группа «Беркуты» на ударных вертолётах Ми-28Н.

На параде будет продемонстрирован пролёт стратегического ракетоносца Ту-160 дальней авиации в сопровождении звена самолётов Су-35С.

В составе парадного строя авиации задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолёты-заправщики Ил-78, самолёты военно-транспортной авиации Ил-76, истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34, Су-24М и другие типы авиационной техники.

Тренировка завершилась пролётом экипажей самолётов МиГ-31К и Су-57 и трёх групп самолётов — «тактического крыла» Липецкого авиацентра, «кубинского бриллианта» в составе пилотажных групп «Русские витязи» на Су-30СМ и «Стрижи» на МиГ-29 и шести штурмовиков Су-25, которые на параде окрасят небо в цвета российского флага.

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы России в среду, 5 мая, выполнят репетицию пролёта парадного строя авиации над Красной площадью.

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