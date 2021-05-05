В Москве проведут авиационную тренировку воздушного парада

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Воздушно-космические силы (ВКС) России в среду, 5 мая, выполнят репетицию пролёта парадного строя авиации над Красной площадью, заявили в Министерстве обороны.
В Москве проведут авиационную тренировку воздушного парада
  • Reuters

«В авиационной тренировке примут участие 23 вертолёта и 53 самолета ВКС, всего 76 единиц авиационной техники», — передаёт РИА Новости заявление министерства.

Отмечается, что все полёты будут выполнены на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 км/час.

По информации ведомства, в 2021 году воздушную часть парада впервые будут открывать три тяжёлых транспортных вертолёта Ми-26, за которыми проследуют экипажи транспортно-боевых вертолётов Ми-8, ударных Ми-35, Ка-52 и пилотажная группа «Беркуты» на ударных Ми-28Н.

Кроме того, отличительной чертой предстоящего авиационного парада станет «пролёт стратегического ракетоносца Ту-160 дальней авиации в сопровождении звена самолетов Су-35С Центра показа авиационной техники».

12 апреля над полигоном Алабино прошла тренировка воздушной части парада Победы.

Ранее Минобороны России опубликовало на своём сайте информацию о проведении в городах России праздничных мероприятий, посвящённых 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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