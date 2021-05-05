Москвичи воспользовались услугами и сервисами на mos.ru 2 млрд раз

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Москвичи за десять лет воспользовались электронными услугами и сервисами портала mos.ru 2 млрд раз. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге.
Москвичи воспользовались услугами и сервисами на mos.ru 2 млрд раз
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

«На днях mos.ru преодолел символический рубеж 2 000 000 000 электронных услуг и сервисов, которыми воспользовались москвичи», — написал он.

Как напомнил Собянин, всё начиналось в 2011 году с электронной услуги оформления разрешения на работу такси. Затем прибавились электронная запись ребёнка в первый класс и получение ЕПД для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

По его словам, эти первые электронные услуги сформировали московский стандарт, который сохраняется по сей день.

Глава города отметил, что сервисы генерируют основной поток обращений на mos.ru. Абсолютным рекордсменом является электронный дневник, второе и третье место делят приём показаний приборов учёта воды и проверка автомобильных штрафов.

Ранее сообщалось, что в Москве упростили доступ к электронной медкарте.

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