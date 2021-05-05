После пожара в гостинице в Москве задержаны два человека

Следственный комитет задержал двоих по делу о пожаре в гостинице «Вечный зов» в Москве, где погибли два человека и пострадали дети.

Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

«В порядке ст. 91 УПК России как подозреваемые задержаны генеральный директор частной организации 1971 года рождения, сдавшая здание в аренду, а также управляющий отеля 1979 года рождения», — приводит ТАСС слова Ивановой.

Пожар в гостинице «Вечный Зов Кожуховская» произошёл в ночь на 4 мая. На момент ЧП в здании находились 305 человек.

Два человека погибли и 12, в том числе восемь детей, госпитализированы после пожара.