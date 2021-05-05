В «Векторе» рассказали об антителах после вакцинации «ЭпиВакКороной»

Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа государственного научного центра «Вектор» Александр Рыжиков сказал, что антитела к коронавирусу после вакцинации «ЭпиВакКороной» вырабатываются у более чем 90% привитых.

«Независимые исследования показывают, что реально на вакцинацию реагирует высокая доля населения. Среди добровольцев мы рассказывали эти цифры, сейчас проводим случайные исследования среди иммунизированных коллективов, мы видим, что эти цифры существенно больше 90%», — заявил Рыжиков в официальном аккаунте Роспотребнадзора.

По его словам, центр «Вектор» проводит клинические исследования по введению вакцины «ЭпиВакКорона» трижды, на приматах уже подтверждён эффект увеличения продолжительности иммунитета.

Ранее сообщалось, что в Минздраве предложили вакцинировать пациентов из групп риска при выписке из стационара.