СК возбудил дело по факту гибели двух подростков при пожаре в Ленобласти
- РИА Новости
«По факту обнаружения тел двух подростков после пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате пожара погибли подростки 2005 и 2006 годов рождения.
Как сообщалось ранее, в посёлке Фёдоровское в Ленинградской области при пожаре в квартире погибли два подростка и ещё один пострадал.