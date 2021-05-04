СК возбудил дело по факту гибели двух подростков при пожаре в Ленобласти

Следователи возбудили уголовное дело после пожара в посёлке Фёдоровское в Ленинградской области, в результате которого погибли два подростка и ещё один пострадал. Об этом сообщили в СК России по региону.

«По факту обнаружения тел двух подростков после пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате пожара погибли подростки 2005 и 2006 годов рождения.

Как сообщалось ранее, в посёлке Фёдоровское в Ленинградской области при пожаре в квартире погибли два подростка и ещё один пострадал.