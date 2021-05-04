СК возбудил дело по факту гибели двух подростков при пожаре в Ленобласти

Короткая ссылка
Следователи возбудили уголовное дело после пожара в посёлке Фёдоровское в Ленинградской области, в результате которого погибли два подростка и ещё один пострадал. Об этом сообщили в СК России по региону.
СК возбудил дело по факту гибели двух подростков при пожаре в Ленобласти
  • РИА Новости

«По факту обнаружения тел двух подростков после пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате пожара погибли подростки 2005 и 2006 годов рождения.

Как сообщалось ранее, в посёлке Фёдоровское в Ленинградской области при пожаре в квартире погибли два подростка и ещё один пострадал.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить