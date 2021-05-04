Пожар в национальном парке в Саратовской области потушен

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В Саратовской области ликвидировано открытое горение в национальном парке «Хвалынский», проинформировали в пресс-службе прокуратуры региона.
Пожар в национальном парке в Саратовской области потушен
  • РИА Новости

«Открытое горение ликвидировано, ведётся проливка тлеющих участков», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, борьба с пожаром осложнялась тем, что к месту возгорания не могла проехать техника, а сильный ветер ускорял распространение огня.

Прокуратура держит ситуацию с устранением пожара под контролем.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области произошёл пожар на площади 2 га на территории национального парка «Хвалынский».

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