Пожар в национальном парке в Саратовской области потушен
- РИА Новости
«Открытое горение ликвидировано, ведётся проливка тлеющих участков», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, борьба с пожаром осложнялась тем, что к месту возгорания не могла проехать техника, а сильный ветер ускорял распространение огня.
Прокуратура держит ситуацию с устранением пожара под контролем.
Ранее сообщалось, что в Саратовской области произошёл пожар на площади 2 га на территории национального парка «Хвалынский».