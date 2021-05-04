В Саратовской области произошёл пожар в национальном парке
- РИА Новости
«Верховым пожаром охвачено 2 га леса. Ситуация осложняется сильным ветром», — говорится в Telegram-канале пресс-службы правительства области.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил принять меры для недопущения распространения огня на населённые пункты.
Ситуация взята на контроль председателя правительства области Романа Бусаргина.
В январе сообщалось о проверке по факту крупного пожара на территории природного парка «Хасанский» на юге Приморья.