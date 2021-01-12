СК начал проверку после крупного пожара в природном парке в Приморье
- © СК РФ
«Вечером 7 января 2021 года на территории парка «Хасанский» возникло возгорание... По данному факту следственными органами... проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК России («Халатность»)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате пожара выгорела растительность парка на территории 700 га.
«По предварительным данным, причиной возгорания является пал камыша, то есть причиной возгорания мог стать поджог», — добавили в ведомстве.
В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников парка.
Ранее в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре сообщили о начале проверки по факту пожара в природном парке «Хасанский» на юге Приморского края.