СК начал проверку после крупного пожара в природном парке в Приморье

Следователи начали проверку по факту крупного пожара на территории природного парка «Хасанский» на юге Приморья, который начался, предположительно, из-за поджога. Об этом сообщает СУ СК России по Приморскому краю.

«Вечером 7 января 2021 года на территории парка «Хасанский» возникло возгорание... По данному факту следственными органами... проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК России («Халатность»)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате пожара выгорела растительность парка на территории 700 га.

«По предварительным данным, причиной возгорания является пал камыша, то есть причиной возгорания мог стать поджог», — добавили в ведомстве.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников парка.

Ранее в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре сообщили о начале проверки по факту пожара в природном парке «Хасанский» на юге Приморского края.