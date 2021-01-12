СК начал проверку после крупного пожара в природном парке в Приморье

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Следователи начали проверку по факту крупного пожара на территории природного парка «Хасанский» на юге Приморья, который начался, предположительно, из-за поджога. Об этом сообщает СУ СК России по Приморскому краю.
СК начал проверку после крупного пожара в природном парке в Приморье
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«Вечером 7 января 2021 года на территории парка «Хасанский» возникло возгорание... По данному факту следственными органами... проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК России («Халатность»)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате пожара выгорела растительность парка на территории 700 га. 

«По предварительным данным, причиной возгорания является пал камыша, то есть причиной возгорания мог стать поджог», — добавили в ведомстве. 

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников парка.

Ранее в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре сообщили о начале проверки по факту пожара в природном парке «Хасанский» на юге Приморского края.

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