В природном парке в Приморье произошёл пожар

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В Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре сообщили о начале проверки по факту пожара в природном парке «Хасанский» на юге Приморского края.

«Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой организована проверка по факту пожара в природном парке «Хасанский», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что «по результатам проверки будет дана оценка действиям КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий» и органов государственной власти Приморского края».

«При наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве.

В октябре 2020 года сообщалось, что работники нацпарка «Земля леопарда» потушили пожар у границ его территории.

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