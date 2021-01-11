В природном парке в Приморье произошёл пожар
«Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой организована проверка по факту пожара в природном парке «Хасанский», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что «по результатам проверки будет дана оценка действиям КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий» и органов государственной власти Приморского края».
«При наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве.
В октябре 2020 года сообщалось, что работники нацпарка «Земля леопарда» потушили пожар у границ его территории.