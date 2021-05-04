В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве двух человек

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В подмосковных Мытищах следователи задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве двух человек
  • РИА Новости

«Следователем следственного отдела по городу Мытищи... задержан 45-летний местный житель, подозреваемый в убийстве мужчины и женщины», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 3 мая компания из четырёх человек распивала спиртные напитки. В какой-то момент между подозреваемым и его знакомой возник конфликт, в ходе которого он нанёс потерпевшей два колото-резаных ранения в область груди. 

«Вступившемуся за потерпевшую мужчине подозреваемый также нанёс около пяти ножевых ранений, в результате которых мужчина скончался на месте происшествия», — добавили в СК.

Как уточняется, женщина была доставлена в местную больницу, где, несмотря на оказанную помощь, скончалась.

Ранее в Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело по факту нападения мужчины с ножом на двух человек.

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