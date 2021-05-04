Собянин рассказал о развитии водного транспорта в Москве

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Проект по возрождению речного транспорта в Москве сдвинулся с мёртвой точки, написал мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.
Собянин рассказал о развитии водного транспорта в Москве
  • РИА Новости

«Разговоры о возрождении речного транспорта идут уже много лет. Но только теперь, когда мы привели в порядок большинство набережных, благоустроили множество парков на реке, открыли «Остров мечты» и ведём реновацию ЗИЛа, проект сдвинулся с мёртвой точки», — отметил глава города.

Он выразил надежду, что по Москве-реке будут ходить пассажирские трамвайчики.

По его словам, власти наметили два экспериментальных маршрута: первый — от Северного вокзала, второй — от Южного до ЗИЛа.

В ближайшее время планируется провести конкурс на трамвайчики. Их хотят сделать на электрической тяге, чтобы они были экологичными.

Ранее Собянин рассказал о работе московских спасателей на воде.

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