Собянин рассказал о развитии водного транспорта в Москве
- РИА Новости
«Разговоры о возрождении речного транспорта идут уже много лет. Но только теперь, когда мы привели в порядок большинство набережных, благоустроили множество парков на реке, открыли «Остров мечты» и ведём реновацию ЗИЛа, проект сдвинулся с мёртвой точки», — отметил глава города.
Он выразил надежду, что по Москве-реке будут ходить пассажирские трамвайчики.
По его словам, власти наметили два экспериментальных маршрута: первый — от Северного вокзала, второй — от Южного до ЗИЛа.
В ближайшее время планируется провести конкурс на трамвайчики. Их хотят сделать на электрической тяге, чтобы они были экологичными.
Ранее Собянин рассказал о работе московских спасателей на воде.