Собянин рассказал о развитии водного транспорта в Москве

Проект по возрождению речного транспорта в Москве сдвинулся с мёртвой точки, написал мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.

«Разговоры о возрождении речного транспорта идут уже много лет. Но только теперь, когда мы привели в порядок большинство набережных, благоустроили множество парков на реке, открыли «Остров мечты» и ведём реновацию ЗИЛа, проект сдвинулся с мёртвой точки», — отметил глава города.

Он выразил надежду, что по Москве-реке будут ходить пассажирские трамвайчики.

По его словам, власти наметили два экспериментальных маршрута: первый — от Северного вокзала, второй — от Южного до ЗИЛа.

В ближайшее время планируется провести конкурс на трамвайчики. Их хотят сделать на электрической тяге, чтобы они были экологичными.

Ранее Собянин рассказал о работе московских спасателей на воде.