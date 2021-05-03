Собянин рассказал о работе московских спасателей на воде

В Москве действуют 24 поисково-спасательные станции, на которых работают 332 профессионала. В этом году планируется открыть 25-ю спасательную станцию — «Марьино».

Об этом в своём блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

В преддверии открытия купального сезона он сообщил, что за последние годы столичные власти привели в порядок десятки прудов, рек и пляжей, на которых в тёплое время года отдыхают тысячи жителей столицы.

«В 2021 году мы планируем открыть 25-ю поисково-спасательную станцию — «Марьино». Она будет отвечать за безопасность людей, отдыхающих у воды в новых парках «Братеевская пойма» и «Капотня», — рассказал он.

Также в столице завершается строительство новых зданий для поисково-спасательных станций «Терлецкая» и «Карамышево».

Он рассказал, что недавно Мос­ковская городская поисково-спасательная служба на водных объектах отметила 25-летие.

«За последние четверть века сотрудники МГПСС спасли 5246 человек, из них 289 — с проведением сердечно-лёгочной реанимации. Оказана первая помощь 16 676 пострадавшим», — сообщил мэр Москвы.

По его словам, за последние годы служба получила много новой техники и оборудования, в том числе суда на воздушной подушке, новые модели катеров, беспилотники, современное аварийно-спасательное и водо­лазное оборудование, средства связи.

Ранее Собянин рассказал о развитии подземного и наземного метро Москвы.