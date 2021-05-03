Собянин рассказал о работе московских спасателей на воде
- АГН «Москва»
- © Сандурская Софья
Об этом в своём блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.
В преддверии открытия купального сезона он сообщил, что за последние годы столичные власти привели в порядок десятки прудов, рек и пляжей, на которых в тёплое время года отдыхают тысячи жителей столицы.
«В 2021 году мы планируем открыть 25-ю поисково-спасательную станцию — «Марьино». Она будет отвечать за безопасность людей, отдыхающих у воды в новых парках «Братеевская пойма» и «Капотня», — рассказал он.
Также в столице завершается строительство новых зданий для поисково-спасательных станций «Терлецкая» и «Карамышево».
Он рассказал, что недавно Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах отметила 25-летие.
«За последние четверть века сотрудники МГПСС спасли 5246 человек, из них 289 — с проведением сердечно-лёгочной реанимации. Оказана первая помощь 16 676 пострадавшим», — сообщил мэр Москвы.
По его словам, за последние годы служба получила много новой техники и оборудования, в том числе суда на воздушной подушке, новые модели катеров, беспилотники, современное аварийно-спасательное и водолазное оборудование, средства связи.
Ранее Собянин рассказал о развитии подземного и наземного метро Москвы.