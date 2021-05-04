Кабмин выделит 3,9 млрд рублей на кредиты системообразующим компаниям

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 3,9 млрд рублей на льготные кредиты системообразующим предприятиям, сообщила пресс-служба кабмина.

«Благодаря этому решению будет продолжено субсидирование процентной ставки по займам, выданным в 2020 году. Согласно правилам, период субсидирования составляет один год с момента заключения кредитного договора и заканчивается не позднее 31 декабря 2021 года», — говорится в документе.

Ставка по таким кредитам составит около 2,6% годовых. Полученные средства можно будет направить на оплату труда, аренду помещений и оборудования, закупку сырья, материалов и комплектующих.

В июне сообщалось, что льготные кредиты на пополнение оборотных средств на сумму 110 млрд рублей получили 107 российских системообразующих предприятий.