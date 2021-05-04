Кабмин выделит 3,9 млрд рублей на кредиты системообразующим компаниям

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 3,9 млрд рублей на льготные кредиты системообразующим предприятиям, сообщила пресс-служба кабмина.
Кабмин выделит 3,9 млрд рублей на кредиты системообразующим компаниям
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Благодаря этому решению будет продолжено субсидирование процентной ставки по займам, выданным в 2020 году. Согласно правилам, период субсидирования составляет один год с момента заключения кредитного договора и заканчивается не позднее 31 декабря 2021 года», — говорится в документе.

Ставка по таким кредитам составит около 2,6% годовых. Полученные средства можно будет направить на оплату труда, аренду помещений и оборудования, закупку сырья, материалов и комплектующих.

В июне сообщалось, что льготные кредиты на пополнение оборотных средств на сумму 110 млрд рублей получили 107 российских системообразующих предприятий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить