В России 107 системообразующих предприятий получили льготные кредиты

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Льготные кредиты на пополнение оборотных средств на сумму 110 млрд руб. получили 107 российских системообразующих предприятий.
В России 107 системообразующих предприятий получили льготные кредиты
  • РИА Новости

«На сегодняшний момент 110 миллиардов рублей кредитов было выдано 107 предприятиям», — цитирует РИА Новости министра экономического развития Максима Решетникова.

По его словам, из числа этих предприятий 61 находилось в зоне риска.

Он уточнил, что 50 системообразующих предприятий получили поддержку по программе кредитования под 2% с последующим списанием.

19 мая Максим Решетников заявил, что российские банки за две недели выдали 20 кредитов системообразующим предприятиям.

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