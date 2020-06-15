В России 107 системообразующих предприятий получили льготные кредиты

Льготные кредиты на пополнение оборотных средств на сумму 110 млрд руб. получили 107 российских системообразующих предприятий.

«На сегодняшний момент 110 миллиардов рублей кредитов было выдано 107 предприятиям», — цитирует РИА Новости министра экономического развития Максима Решетникова.

По его словам, из числа этих предприятий 61 находилось в зоне риска.

Он уточнил, что 50 системообразующих предприятий получили поддержку по программе кредитования под 2% с последующим списанием.

19 мая Максим Решетников заявил, что российские банки за две недели выдали 20 кредитов системообразующим предприятиям.