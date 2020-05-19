Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российские банки за две недели выдали 20 кредитов системообразующим предприятиям.

«Кредиты две недели назад начали выдавать. На сегодняшний момент 20 кредитов выдано. По 1 млрд рублей в среднем каждый кредит», — сказал он.

По его словам, кредиты выданы предприятиям из сферы машиностроения, медицинской промышленности, лёгкой промышленности, стройматериалов.

Комментируя доклад министра, президент России Владимир Путин отметил, что «20 кредитов — это мало».

Ранее Решетников рассказал, какая инфляция ожидается в стране по итогам 2020 года.