В Минэкономразвития дали прогноз по инфляции в России

Короткая ссылка
Глава Минэкономразвития России Максим Решетников рассказал, какая инфляция ожидается в стране по итогам 2020 года.
В Минэкономразвития дали прогноз по инфляции в России
  • Reuters

По его словам, она составит 4%.

«Ситуация на ценовом и потребительском рынке на сегодняшний момент стабильна. Тот девальвационный эффект, который был, он по большому счёту исчерпан... То, что произошло в результате карантинных мер сжатие спроса, это имело яркий антиинфляционный эффект. Мы рассчитываем, что по итогам года инфляция... 4% не превысит», — сказал он.

Также министр добавил, что, согласно последним цифрам, имеющимся у ведомства, динамика экономического восстановления «пошла вверх».

Ранее Решетников заявил, что дефицит бюджета страны в 2020 году пока оценивается в 5—6% ВВП.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить