В Минэкономразвития дали прогноз по инфляции в России

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников рассказал, какая инфляция ожидается в стране по итогам 2020 года.

По его словам, она составит 4%.

«Ситуация на ценовом и потребительском рынке на сегодняшний момент стабильна. Тот девальвационный эффект, который был, он по большому счёту исчерпан... То, что произошло в результате карантинных мер сжатие спроса, это имело яркий антиинфляционный эффект. Мы рассчитываем, что по итогам года инфляция... 4% не превысит», — сказал он.

Также министр добавил, что, согласно последним цифрам, имеющимся у ведомства, динамика экономического восстановления «пошла вверх».

Ранее Решетников заявил, что дефицит бюджета страны в 2020 году пока оценивается в 5—6% ВВП.