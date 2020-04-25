Решетников рассказал об оценках дефицита бюджета в 2020 году

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что дефицит бюджета России в 2020 году пока оценивается в 5—6% ВВП. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Почему у нас такой дефицит бюджета? 5—6% ВВП — такие оценки (на 2020 год. — RT). Потому что за последние годы, действительно, бюджет стал ещё более социальным», — приводит его слова Интерфакс.

По его словам, уровень социальных выплат за последние годы существенно увеличился.

Также, как передаёт ТАСС, Решетников заявил, что министерство представит обновлённый макроэкономический прогноз к концу мая.

«Я думаю, что мы к концу мая сделаем оценки, уже публичный прогноз представим. Сейчас мы считаем разные варианты», — сказал министр.

Ранее Решетников пообещал выполнение всех соцвыплат при любой цене на нефть.