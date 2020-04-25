Решетников рассказал об оценках дефицита бюджета в 2020 году
- РИА Новости
«Почему у нас такой дефицит бюджета? 5—6% ВВП — такие оценки (на 2020 год. — RT). Потому что за последние годы, действительно, бюджет стал ещё более социальным», — приводит его слова Интерфакс.
По его словам, уровень социальных выплат за последние годы существенно увеличился.
Также, как передаёт ТАСС, Решетников заявил, что министерство представит обновлённый макроэкономический прогноз к концу мая.
«Я думаю, что мы к концу мая сделаем оценки, уже публичный прогноз представим. Сейчас мы считаем разные варианты», — сказал министр.
Ранее Решетников пообещал выполнение всех соцвыплат при любой цене на нефть.