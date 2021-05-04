Попавшие под лавину в Бурятии туристы не согласовали маршрут

Группа туристов из Красноярского края, которая попала под лавину в Тункинском районе Бурятии не согласовала своё восхождение на гору.

«По предварительным данным, пятеро туристов из города Дивногорск Красноярского края совершали восхождение на вершину Мунку-Сардык Саянских гор. Они не зарегистрировали свою группу в подразделении МЧС и не согласовали свое восхождение», — говорится в сообщении СУ СК по Бурятии.

Отмечается, что группа начала свой подъём на гору по опасному маршруту.

Ранее стало известно, что трое туристов оказались под снежными завалами при сходе лавины в Тункинском районе Бурятии.