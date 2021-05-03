Россия и Венесуэла открыли прямое авиасообщение

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Венесуэльский министр туризма и внешней торговли Али Падрон заявил об открытии прямого авиасообщения между Россией и Венесуэлой.
Россия и Венесуэла открыли прямое авиасообщение
  • РИА Новости

«С соблюдением всех протоколов биобезопасности в Венесуэлу прибыл первый рейс Conviasa, который следовал по маршруту Москва — Каракас с 90 (представителями. — RT) российских туроператоров», — написал Падрон в своём Twitter-аккаунте.

На данный момент согласовано выполнение двух рейсов по такому маршруту в неделю.

До пандемии прямого авиасообщения между пунктами не было.

В апреле стало известно, что Венесуэла будет экспортировать в Латинскую Америку российский инсулин.

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