В Волгограде простились с пятью погибшими в ДТП спортсменками

Жители Волгограда простились с погибшими в ДТП на Ставрополье пятью воспитанницами спортивной детской школы олимпийского резерва, передаёт ТАСС со ссылкой на сообщение городского комитета по физической культуре и спорту.

По информации агентства, церемония состоялась в большом зале прощаний на улице Землячки.

Погибших воспитанниц похоронят на Моторном, Ворошиловском, Алюминиевском и Краснооктябрьском кладбищах.

Ранее стало известно, что в Волгоградской области 3 мая объявили днём траура в связи с жертвами ДТП на Ставрополье.

Сообщалось, что в Ставропольском крае произошло ДТП с участием грузовика, легкового автомобиля и автобуса, в котором находилась детская баскетбольная команда. В результате аварии погибли пятеро детей, девять пострадавших были госпитализированы.