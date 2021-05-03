В Волгограде простились с пятью погибшими в ДТП спортсменками
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По информации агентства, церемония состоялась в большом зале прощаний на улице Землячки.
Погибших воспитанниц похоронят на Моторном, Ворошиловском, Алюминиевском и Краснооктябрьском кладбищах.
Ранее стало известно, что в Волгоградской области 3 мая объявили днём траура в связи с жертвами ДТП на Ставрополье.
Сообщалось, что в Ставропольском крае произошло ДТП с участием грузовика, легкового автомобиля и автобуса, в котором находилась детская баскетбольная команда. В результате аварии погибли пятеро детей, девять пострадавших были госпитализированы.