В Волгоградской области 3 мая объявили днём траура в связи с жертвами ДТП на Ставрополье

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил в регионе 3 мая днём траура в связи с ДТП на Ставрополье, в результате которого погибли и пострадали дети из баскетбольной команды, направлявшейся из Волгограда в Черкесск.

Об этом сообщает администрация области.

«В Волгоградской области 3 мая объявлено днём траура по погибшим в ДТП детям», — указывается в заявлении.

Отмечается, что властями региона организовано взаимодействие с родственниками погибших и пострадавших жителей Волгоградской области, которым оказывается всесторонняя психологическая и социальная помощь.

«В связи с трагедией, связанной с гибелью детей, принято решение оказать единовременную материальную помощь: семьям погибших детей — по 1 млн рублей; семьям пострадавших детей — по 200 тыс. рублей; дополнительно семьям пострадавших и получивших тяжёлый вред здоровью и вред здоровью средней степени тяжести, — по 200 тыс. рублей. Кроме того, при необходимости будут представлены другие формы поддержки в рамках действующего законодательства», — добавили в администрации.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае произошло ДТП с участием грузовика, легкового автомобиля и автобуса, в котором находилась детская баскетбольная команда. В результате аварии погибли пятеро детей, девять пострадавших были госпитализированы.

По данным МВД, автомобиль попытался обогнать грузовик, однако не успел завершить манёвр и столкнулся с ним, после чего опрокинувшийся грузовик врезался в ехавший навстречу автобус.