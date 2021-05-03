В Курской области женщина погибла в результате наезда автомобиля
- globallookpress.com
«По предварительным данным, несовершеннолетний 2015 года рождения сел за руль автомобиля, завёл его и при движении задним ходом наехал на женщину (мать. — RT), которая оказалась между этим автомобилем и стоящим автомобилем Nissan Murano», — приводит ТАСС сообщение.
Как уточняется, после полученных травм женщина умерла в Щигровской центральной районной больнице.
По факту происшествия проводится доследственная проверка.
В марте в Самарской области суд постановил заключить под стражу женщину, которая подозревается в убийстве собственного ребёнка.