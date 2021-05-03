В Курской области женщина погибла в результате наезда автомобиля

В Курской области в результате наезда автомобиля погибла женщина, за рулём транспортного средства находился её шестилетний сын. Об этом сообщили в управлении МВД России по региону.

«По предварительным данным, несовершеннолетний 2015 года рождения сел за руль автомобиля, завёл его и при движении задним ходом наехал на женщину (мать. — RT), которая оказалась между этим автомобилем и стоящим автомобилем Nissan Murano», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, после полученных травм женщина умерла в Щигровской центральной районной больнице.

По факту происшествия проводится доследственная проверка.

В марте в Самарской области суд постановил заключить под стражу женщину, которая подозревается в убийстве собственного ребёнка.